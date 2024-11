Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf A 4 mit Leichtverletzten

Fulda (ots)

Kirchheim. Am Sonntag (17.11.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Königswinterer die A4 aus Richtung Anschlussstelle Bad Hersfeld kommend in Richtung Kirchheimer Dreieck. Als dieser seinen Touareg verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der hinter ihm fahrende Land Rover Fahrer auf sein Fahrzeug auf; hierbei wurden der 37-jährige Heidelberger und der Fahrer des Touareg leicht verletzt. Glücklicherweise war eine Behandlung in einem Krankenhaus nicht erforderlich. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 35.000 Euro. Die A4 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden und war gegen 20 Uhr wieder frei.

(PB)

