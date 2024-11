Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Räuberischer Ladendiebstahl - Autokennzeichen gestohlen - Warenautomat aufgebrochen - Einbruch in Altenheim

Fulda (ots)

Räuberischer Ladendiebstahl

Fulda. Am Samstagmorgen (16.11.), gegen 10:30 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Rabanusstraße zu einem räuberischen Ladendiebstahl. Ein Täter passierte den Kassenbereich mit unbezahlter Ware. Als eine Mitarbeiterin des Marktes die Person im Eingangsbereich aufhalten wollte, schlug der Täter die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen mit der Faust gegen den Kopf. Die Mitarbeiterin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Bahnhofstraße und kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt, rund 190 cm groß, kurze Haare, bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, langer, schwarzer Stoffhose, schwarze Schuhe, weiße Basecap, führte eine beige Umhängetasche und einen dunklen Rucksack mit sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Adalbertstraße stahlen Unbekannte am Samstagmittag (16.11.), zwischen 11.15 Uhr und 13.25 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen FD-GR 1963 von einem Ford Fiesta. Das Auto parkte dort am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Warenautomat aufgebrochen

Fulda. In der Leipziger Straße, Höhe Einmündung Daimler-Benz-Straße, hebelten Unbekannte zwischen Freitagmorgen (15.11.) und Sonntagabend (17.11.) einen Warenautomaten auf, der vor einem gewerblich genutzten Gebäude stand. Die Täter stahlen Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Altenheim

Hünfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (16.11.), gegen 0.15 Uhr, in ein Altenheim im Uhlandweg ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten verschiedene Büros nach Wertgegenstände. Sie stahlen Bargeld und flüchteten, beobachtet von einer Zeugin, mit einem dunklen Mercedes. Die Zeugin beschreibt die beiden Täter als dunkel bekleidet, mit dunkler Mütze. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

