Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Betriebsgelände - Einbruch in Bauwagen

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Betriebsgelände

Alsfeld. Unbekannte Täter fuhren nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen am Freitag (15.11.), gegen 1.45 Uhr, mit einem weißen Kastenwagen des Herstellers Opel auf ein Betriebsgelände in der Straße "Alte Liederbacher Straße". Auf dem Gelände entwendeten sie mehrere Lkw-Batterien sowie Lkw-Reifen im Wert von rund 3.400 Euro. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 1,80 m groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 30 bis 40 Jahre alt. Sie waren bekleidet mit einer grauen bzw. schwarzen Mütze, dunklen Arbeitsklamotten und grauen Handschuhen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bauwagen

Schwalmtal. Der Bauwagen einer Baustelle in der Wallenröder Straße in Vadenrod war zwischen Donnerstagnachmittag (14.11.) und Freitagmorgen (15.11.) Ziel unbekannter Täter. Diese hebelten gewaltsam ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Die Langfinger verursachten dabei rund 300 Euro Sachschaden und flüchteten mit Diebesgut im Wert von rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell