Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verletzt sich bei Unfall

Weimar (ots)

Am Sonntagabend befuhr ein 56-jähriger Weimarer mit seinem Pedelec die Rainier-Maria-Rilke-Straße um an der Kreuzung zur Berkaer Straße nach rechts in diese abzubiegen. Da vor ihm bereits mehrere Fahrzeuge an der roten Ampel warteten, überholte er diese um schließlich bei Rot in die Berkaer Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr bei Grün ein 54-jähriger Dacia- Fahrer den Kreuzungsbereich, aus Richtung Gelmeroda kommend, stadteinwärts. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Radfahrer zu Fall kam. Der Mann zog sich Kopfverletzungen zu und wurde ins Klinikum gebracht. Dort wurde schließlich auch ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von mehr als 1,5 Promille ergab. Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Das Pedelec wurde zur Eigentumssicherung durch die Polizei in Verwahrung genommen.

