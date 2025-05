Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet - Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss

Heldrungen (ots)

Ein 31-Jähriger verursachte am Montag gegen 18.43 Uhr Am Bahnhof einen Verkehrsunfall und trat anschließend die Flucht von der Unfallstelle an. Der Flüchtige fuhr auf einen parkenden Pkw auf und verursachte einen Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Aufgrund von Hinweisen konnte der Mann anschließend gestellt werden. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 1,7 Promille. der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung Dokumentation des Alkohols im Blut durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

