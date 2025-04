Polizei Dortmund

POL-DO: Trickbetrüger erbeuten mehr als 20.000 Euro und Gold bei 85-jähriger Seniorin - Polizei warnt vor Schockanrufen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0326

Am späten Freitagabend (4. April) gegen 23 Uhr erhielt eine 85-jährige Dortmunderin einen sogenannten Schockanruf von bislang unbekannten Tätern. Eine Stunde später erschien eine unbekannte Täterin an der Wohnanschrift der Seniorin in Dortmund-Westerfilde und ließ sich Bargeld in Höhe von über 20.000 Euro und Goldschmuck aushändigen.

Zunächst rief ein Mann bei der 85-Jährigen an und gab sich als Arzt eines Bochumer Krankenhauses aus. Dieser teilte der Seniorin mit, dass ein naher Verwandter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Sie müsse nun beim Amtsgericht eine Kaution aus Bargeld, Schmuck und Gold in einer abschließbaren Geldkassette hinterlegen. Ein Kurier holt die Kaution kurze Zeit später ab.

Insgesamt befanden sich mehr als 20.000 EUR und Gold, sowie Schmuck in der Geldkassette. Der Kurier war eine Frau, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie soll eine rundliche Figur und blonde, mittellange Haare haben. Bekleidet war sie mit einem weißen Rock und einem dunklen Oberteil.

Die Polizei Dortmund warnt vor ähnlichen Schockanrufen. Das sind Anrufe, bei denen sich Personen als Angehörige, Polizisten, Rechtsanwälte oder Ärzte ausgeben und behaupten, es habe einen schweren Unfall oder eine Straftat gegeben. Ziel: Unter Schock sollen Sie Geld oder Wertsachen übergeben!

Wir warnen daher:

- Seien Sie misstrauisch bei Notfällen am Telefon - Bleiben Sie ruhig und lassen sich Zeit! - Rufen Sie selbst die betreffende Person zurück (unter der Ihnen bekannten Nummer!) - Geben Sie keine persönlichen Daten preis - Übergeben Sie kein Bargeld oder Schmuck an Fremde - Vereinbaren Sie Codewörter mit der Familie - Beenden Sie das Telefonat bei Drohungen - Holen Sie sich eine zweite Meinung von Angehörigen oder Nachbarn ein - Informieren Sie die Polizei unter der "110" - Sprechen Sie mit Familie und Freunden über diese Schockanrufe

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell