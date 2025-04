Polizei Dortmund

POL-DO: Bratpfannen, Mundspülung und Tabakprodukte: Hauptzollamt und Polizei ermitteln nach Zeugenhinweisen auf einem Flohmarkt

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseinformation des Hauptzollamts Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Zwei Zeugen informierten den Polizei-Notruf 110 am Samstag (5.4.2025) um 11.50 Uhr über den Verkauf von Diebesgut auf einem gut besuchten Flohmarkt an der Emil-Figge-Straße in Dortmund. Der Anruf löste einen Einsatz der Polizei und des Hauptzollamtes aus.

An seinem Stand bot ein 24-jähriger Verkäufer aus Marl unterschiedliche Waren an, darunter Bratpfannen, Laminatreiniger, Mundspülung, Marderspray, Deoroller, Schokoladen, Nudeln, Nüsse und andere Lebensmittel, Spülmaschinentabs, Waschmittel, Haarfärbemittel, Thermoskannen, Tabakprodukte, etliche E-Zigaretten und Zubehör.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei muss es sich bei den in einem Kleintransporter zum Flohmarkt gefahrenen Produkten um Hehlerwaren handeln. Discounter führten die Waren zum Teil als Eigenmarken im Angebot. Der Polizei liegen Hinweise auf mehrere Diebstähle in Discountern vor. Die Polizei beschlagnahmte 110 Waren.

Beamte des Hauptzollamts Dortmund stellten in diesem Einsatz erhebliche Verstöße fest und ermittelten allein bei den Tabakprodukten eine Steuerschuld in Höhe von rund 15.000 Euro. Zudem konnte der Verkäufer keine Reisegewerbekarte vorlegen.

Zur Identitätsfeststellung wurde der 24-Jährige in einer Polizeiwache erkennungsdienstlich behandelt.

Bei den Ermittlungen der Polizei und des Hauptzollamts geht es um verschiedene ordnungs-, straf- und zollrechtlich relevante Verstöße, u.a. um gewerbsmäßige Hehlerei und gewerbsmäßige Steuerhehlerei.

