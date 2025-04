Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Fußgänger schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Freitag (25. April 2025) gegen 12:00 Uhr kam es an der Nimweger Straße in Kleve zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Fußgänger, ein 78-jähriger Mann aus Goch, zuvor sein Fahrzeug, einen Mercedes Vito, mit einem Anhänger kurz hinter der Einmündung Waldstraße auf dem Radweg in Fahrtrichtung Kranenburg abgestellt, um eine Anlieferung vorzunehmen. Der 51-jährige Radfahrer aus Kleve, der mit seinem Pedelec in Richtung Kranenburg fuhr, wich aufgrund des blockierten Radweges auf den Gehweg aus. In Höhe einer Grundstückszufahrt kollidierten beide miteinander, als der Fußgänger den Gehweg betrat. Beide Männer stürzten. Dabei wurde der Fußgänger schwer, der Radfahrer leicht verletzt. Sie wurden beide zunächst durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt, welches der Radfahrer jedoch nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Sein Fahrrad wurde im Rahmen der Unfallaufnahme sichergestellt.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell