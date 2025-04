Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Zwei Personen schwer verletzt

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Sonntag (27. April 2025) gegen 14:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schloss-Wissener-Straße / Winnekendonker Straße. Ein 25-Jähriger aus Kevelaer war in einem 5er BMW auf der Winnekendonker Straße in Richtung Kevelaer unterwegs. Als er die Schloss-Wissener-Straße überqueren wollte, um geradeaus weiterzufahren, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Nissan Note einer vorfahrtsberechtigten 79-Jährigen aus Kevelaer, die auf der Schloss-Wissener-Straße in Richtung B9 unterwegs war. Mit in dem Nissan befand sich ein 75-Jähriger aus Xanten als Beifahrer. Er und die 79-Jährige erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Die PKW mussten abgeschleppt werden; die Feuerwehr rückte aus, um die Fahrbahn zu reinigen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Winnekendonker Straße zwischenzeitig gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell