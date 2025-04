Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Motorradfahrer bei Alleinunfall in Kellen lebensgefährlich verletzt

Kleve (ots)

Am Freitag (25. April 2025) gegen 20:55 Uhr wurde auf der Straße Zur alten Kirche in Kleve-Kellen ein 48-jähriger Mann aus Kleve bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er wollte sein neu erworbenes Motorrad in eine in der Nähe befindliche Garage bringen, als dieses aus bisher nicht bekannten Gründen außer Kontrolle geriet. Das Motorrad stieß mit einem geparkten Fahrzeug zusammen, der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve hinzugezogen. Die Angehörigen des Mannes wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.(sp)

