Straelen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag (25. April 2025), 11:00 Uhr, in eine Gaststätte am Markt eingedrungen. Sie entwendeten einen Wandtresor aus den Räumlichkeiten und flüchteten anschließend. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

