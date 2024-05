Polizei Köln

POL-K: 240527-4-LEV Zwei mutmaßliche Kfz-Hehler auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben am Freitagnachmittag (24. Mai) zwei mutmaßliche Kfz-Hehler (40, 42) in Leverkusen-Küppersteg auf frischer Tat festgenommen. Nach dem Diebstahl eines Mercedes AMG von einem Firmengelände in Oberhausen am Dienstag (21. Mai) ortete ein Mitarbeiter des Autohauses das Fahrzeug auf dem Privatgelände des 40-jährigen Leverkuseners und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte trafen auf dem Grundstück die beiden Verdächtigen an und stellten neben dem gestohlenen Fahrzeug bei der Durchsuchung der beiden diverse Dubletten-Kennzeichen, blanko Zulassungspapiere und blanko Umweltplaketten sicher. Ein Richter schickte die Männer wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei in Untersuchungshaft. (ja/cs)

