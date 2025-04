Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Mann durch Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Kleve und Krefeld sowie Staatsanwaltschaft Kleve

Uedem (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (26. April 2025) wurde in Uedem ein 39-jähriger Deutscher durch Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt. Der Mann wird derzeit noch in einem Krankenhaus behandelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Tat ein Streit zwischen zwei Personengruppen vorausgegangen, die sich untereinander kennen. Drei Männer, ebenfalls Deutsche, stehen im Verdacht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein und wurden vorläufig festgenommen. Die jeweiligen Tatbeteiligungen sowie der Tathergang sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Eine Mordkommission, bestehend aus Beamten des PP Krefeld und der Polizei Kleve, hat die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen aufgenommen. Mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können über die genannten Informationen hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.(69)(sp)

