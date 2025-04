Kleve (ots) - Am Donnerstag (24. April 2025) gegen 16:00 Uhr sah ein Zeuge, wie zwei Jugendliche auf die Holzverkleidung eines Eingangs zur Tribüne im Stadion an der Welbershöhe einschlugen. Offenbar versuchten sie, in den Tribünenbereich zu gelangen. Dem Zeugen gelang es, ein Foto von den beiden Unbekannten zu machen. Die beiden Jungs sind demnach im Alter zwischen ...

