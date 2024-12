Nordhorn (ots) - Am Montagabend, den 16. Dezember 2024, wurde in der Weddigenstraße in Nordhorn ein geparkter Mercedes-Benz C - Klasse durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der beschädigte Pkw war vor der Hausnummer 9 in Fahrtrichtung Hüttenkamp geparkt. An der Beifahrertür wurde eine ...

