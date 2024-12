POL-EL: Nordhorn - Mercedes vermutlich durch einen Opel beschädigt - Zeugen gesucht

Börger (ots) - Zwischen Dienstag, 8.30 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter auf einem Campingplatz an der Breddenberger Straße in Börger in mehrere Wohnanhänger eingebrochen, indem sie die Türen und Fenster beschädigten. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

