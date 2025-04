Kalkar/Uedem (ots) - In den vergangenen Nächten kam es in Kalkar und Uedem zu mehreren Diebstählen aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen. In Kalkar-Wissel entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. April 2025)aus mehreren Traktoren und einem Mähfahrzeug auf dem Gelände eines Lohnunternehmens an der Straße Am Bolk die GPS-Antennen und ...

mehr