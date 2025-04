Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall auf der B58

Drei Personen schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Donnerstag (24. April 2025) ereignete sich auf der B58 ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen schwer verletzt wurden. Ein 68-Jähriger aus Moers war mit seinem Skoda Fabia auf der Vossumer Straße in Richtung Niersstraße unterwegs. Mit im Wagen saß seine 66-Jährige Ehefrau. Im Kreuzungsbereich zur Xantener Straße (B58) kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten VW Polo eines 25-Jährigen aus Geldern, der die Xantener Straße in Richtung Geldern befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Polo gegen den Hyundai i40 eines 52-Jährigen aus Geldern geschleudert, der auf der Niersstraße an der Kreuzung stand und verkehrsbedingt wartete. Die Beifahrerin im Skoda, der 25-Jährige im Polo und der 52-jährige Hyundaifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der 68-Jährige aus Moers erlitt leichte Verletzungen. Alle Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Die B58 war bis in die Abendstunden teilweise gesperrt, Einsatzkräfte der Polizei leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell