Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Brand im Industriegebiet

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Goch (ots)

Am Donnerstag (24. April 2025) gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Großbrand am Tichelweg im Industriegebiet. In dem betroffenen Gebäude waren zwei Firmen sowie eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung ansässig. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten stand die Werkstatt bereits im Vollbrand, es entwickelte sich starker Rauch. Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen vor Ort und der Rauchentwicklung mussten umliegende Straßen gesperrt werden. Mitarbeiter der Stadt Goch räumten außerdem Geschäfte im Nahbereich, wobei Einsatzkräfte der Polizei unterstützten. Personen wurden nach jetzigem Erkenntnisstand nicht verletzt. An der Halle entstand großer Sachschaden. Beamte der Kriminalpolizei haben sich am Freitagmorgen (25. April 2025) gemeinsam mit einem hinzugerufenen Brandsachverständigen ein erstes Bild vom Brandort gemacht. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern aktuell an. (cs)

