Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Wer kennt diese drei Frauen?

Geldern (ots)

Am 01.02.2025 wurde einer älteren Dame in einem Haushaltswarengeschäft in Geldern die Geldbörse durch unbekannte Täter gestohlen. Kurz darauf am gleichen Tag hoben drei unbekannte weibliche Personen mit der EC-Karte aus dem Portmonee Bargeld im vierstelligen Bereich an einem Bankautomaten in Geldern ab. Dabei wurden die Täterinnen von Überwachungskameras aufgezeichnet, die Bilder sind hier im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/166370

Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kann Angaben zur Identität der drei weiblichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell