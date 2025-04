POL-KLE: Goch - Kupferfallrohe von Feuerwehrgebäude gestohlen

Kevelaer-Kervenheim (ots) - Zwischen Donnerstagnachmittag (17. April 2025) und Dienstagnachmittag (22. April 2025) haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines Kieswerks an der Straße Et Grotendonk ein etwa 200m langes Kupferkabel entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zum Sachverhalt werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 erbeten. (cs) Rückfragen bitte an: ...

