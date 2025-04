Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Radmuttern einer Mercedes C-Klasse gelöst

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Unbekannte Täter haben offenbar am Sonntag (20. April 2025) zwischen 15:00 und 21:00 Uhr die Radmuttern an zwei Rädern einer Mercedes C-Klasse gelöst, die an der Heidstraße Ecke Uedemer Straße geparkt war. Der Besitzer des Wagens bemerkte, als er den Wagen nach der Tatzeit wieder nutzte, ein auffälliges Fahrverhalten und hörte ein Klackern. Als er nachschaute, musste er feststellen, dass die Radbolzen vorne links und hinten links gelöst waren. Zu einem Unfall oder einem Schaden am Mercedes kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben. Hinweise bitte unter 02831 1250 an das Verkehrskommissariat. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell