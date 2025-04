Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl aus Baucontainer

Zeugen gesucht

Rees (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (22. April 2025) haben unbekannte Täter am Westring das Schloss eines Baucontainers aufgebrochen und sich so Zutritt zum Inneren verschafft. Sie entwendeten mehrere Gerätschaften, darunter ein Baulaser und ein Stromaggregat, aus dem Container. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell