Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - SUV touchiert Pedelec beim Abbiegen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wachtendonk (ots)

Am Samstag (19. April 2025) ereignete sich an der Kreuzung Dr.-Draeck-Straße / Kuhdyck ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein 68-Jähriger aus Venhuizen (NL) war mit seinem Pedelec auf der Dr.-Draeck-Straße in Richtung Kuhdyck unterwegs. Ein PKW sei dann aus der Straße Kuhdyck nach links auf die Dr.-Draeck-Straße abgebogen. Der 68-Jährige hielt zwar an, aber der Wagen habe so die Kurve geschnitten, dass der Wagen das Pedelec touchierte. Der 68-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Der unbekannte Fahrer/ die unbekannte Fahrerin des Autos fuhr jedoch weiter ohne anzuhalten. Bei dem Wagen soll es sich um einen grauen oder silberfarbenen SUV gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem SUV machen können oder den Unfall gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell