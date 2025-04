Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Bargeld und Lebensmittel gestohlen

Geldern (ots)

Durch ein aufgebrochenes Kellerfenster sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag (21. April 2025) in einen Lebensmittelhandel am Südwall eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Lebensmittel und Bargeld in geringer Höhe. Dier Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter 02831 1250. (cs)

