Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Lager eines Getränkemarktes

Täter lösen Alarm aus

Kleve-Kellen (ots)

Am Sonntagabend (20. April 2025) gegen 22:35 Uhr sind unbekannte Täter in das Lager eines Getränkemarktes an der Briener Straße eingedrungen. Sie beschädigten ein Rolltor, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Gebäude lösten die Täter einen Alarm aus, was sie vermutlich zur Flucht veranlasste. Bei der Anzeigenaufnahme war nicht feststellbar, ob etwas entwendet wurde. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

