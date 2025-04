Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Schulgebäude

Täter erbeuten Laptop und entleeren Feuerlöscher

Geldern (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag (17. April 2025), 10:30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in ein aktuell ungenutztes Schulgebäude am Westwall eingedrungen. Sie entwendeten einen Laptop. Neben dem Beuteschaden entstand aber auch Sachschaden: Die Unbekannten leerten im Gebäude mindestens zwei Pulverfeuerlöscher. Der Flur im Erdgeschoss und auch Teile der ersten Etage wurden dadurch verunreinigt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die in der angegeben Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell