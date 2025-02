Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Meiningen (ots)

Samstagabend zwischen 17:15 Uhr und 22:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Landsberger Straße in Meiningen ein. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet - vermutlich weil der/die Einbrecher durch die Rückkehr der Bewohner gestört wurde(n). Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum oder der Tat an sich geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0048160/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

