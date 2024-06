POL Schwaben Nord: Ladendiebstahl führt zur Verhaftung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (12.06.2024) griff ein 51-jähriger Ladendieb Polizeibeamte am Königsplatz an. Ein Passant teilte der Polizei mit, dass der 51-jähriger Mann Diebesgut am Königsplatz verkaufen soll. Nach dem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei gegen 11.15 Uhr den Mann. Hierbei reagierte er aggressiv und griff die Polizeibeamten sowie einen weiteren Mann unvermittelt an. Die ...

