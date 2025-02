LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Hildburghausen (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht vom 22. auf den 23.02.2025 einen in der Weitersrodaer Straße in Hildburgahusen geparkten VW Tiguan, die linke Fahrzeugseite offensichtlich mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de ...

