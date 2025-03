Polizei Mettmann

POL-ME: Internistischer Notfall: 89-jähriger Autofahrer kollidiert mit Zaun - 2503025

Monheim am Rhein (ots)

Am Freitagmittag, 7. März 2025, verlor in Monheim am Rhein ein 89-jähriger Autofahrer wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Zaun. Engagierte Zeuginnen und Zeugen reanimierten den Senior und Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 11:40 Uhr befuhr der 89-jährige Mann aus Monheim am Rhein mit seinem Ford Ka die Schwalbenstraße in Richtung Opladener Straße. Aufgrund eines internistischen Notfalls verlor der Senior an der Einmündung zur Opladener Straße das Bewusstsein und die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford kam von der Straße ab und kollidierte mit einer Hecke und einem Zaun bevor er zum Stehen kann.

Hilfsbereite Zeuginnen und Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe und reanimierten den Senior. Die Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Die 87-jährige Beifahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Das Auto wurde abgeschleppt.

