Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 9-Jähriger auf dem Schulweg von Pkw touchiert - Fahrer flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Letzte Woche Dienstag (11.02.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kiebitzstraße im Stadtteil Bensberg, bei dem ein 9-jähriger Junge von einem unbekannten Pkw-Fahrer touchiert und leicht verletzt wurde. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und sucht nach Zeugen, die diesen Unfall möglicherweise beobachtet haben und weitere Angaben zu dem Unfallverursacher tätigen können.

Das Kind befand sich an diesem Morgen gegen 07:30 Uhr auf dem Weg zur Schule. Am Kindergarten St. Maria Königen überquerte er die Straße und ging auf dem Bürgersteig der Kiebitzstraße weiter in Richtung Taubenstraße. Auf Höhe der dortigen Kirche näherte sich ein dunkler Pkw von hinten und touchierte den Jungen, sodass dieser zu Boden fiel. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt daraufhin unbeirrt fort und bog in die Rosenstraße ab.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Bmw handeln. Laut Aussagen des Jungen konnte dieser lediglich erkennen, dass sich ein Mann hinter dem Steuer des Pkw befand.

Der Junge wurde durch den Zusammenstoß mit dem Pkw leicht verletzt und begab sich in Begleitung seiner Eltern selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugen, die weitere Informationen zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach zu wenden. (ch)

