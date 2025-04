Rees (ots) - In der vergangenen Woche ist eine 77-jährige Reeserin Opfer eines Betruges am Telefon geworden. Die Frau erhielt nach eigenen Angaben auf ihrem PC eine Fehlermeldung, in der eine Telefonnummer angegeben war. Diese wählte die 77-Jährige und geriet so an einen vermeintlichen Support-Mitarbeiter. Der Unbekannte am anderen Ende der Leitung verstrickte die ...

mehr