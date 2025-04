Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Betrug am Telefon

Falscher Microsoft-Mitarbeiter bucht Geld vom Konto ab

Rees (ots)

In der vergangenen Woche ist eine 77-jährige Reeserin Opfer eines Betruges am Telefon geworden. Die Frau erhielt nach eigenen Angaben auf ihrem PC eine Fehlermeldung, in der eine Telefonnummer angegeben war. Diese wählte die 77-Jährige und geriet so an einen vermeintlichen Support-Mitarbeiter. Der Unbekannte am anderen Ende der Leitung verstrickte die Dame in ein Gespräch, in dessen Verlauf sie Codes ihrer Banking-App preisgab. Offenbar hatte der Betrüger aber auch schon aus der Ferne Zugriff auf den PC der Frau. Am Abend bemerkte die Reeserin dann, dass ein niedriger fünfstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war. Sie erstattete Anzeige.

Die Polizei warnt: Seien Sie skeptisch, wenn jemand Fremdes auf Ihren Computer zugreifen will oder am Telefon Codes von Ihnen erfragt. Geben Sie schützenswerte Daten nicht an Unbekannte heraus. Kommen Ihnen Zweifel, dann beenden Sie das Telefonat einfach. Wenden Sie sich in Verdachtsfällen an die nächste Polizeidienststelle. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell