Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag kam es gegen 18.30 Uhr am Busbahnhof an der Am Markt in Nordhorn zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, wobei eine Person geschlagen und am Boden auf ihn eingetreten wurde. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn, unter 05921 3090, zu melden.

