Göppingen - Ladendiebin ertappt

Am Donnerstag versuchte eine 37-Jährige in Göppingen Lebensmittel zu stehlen.

Die 37-Jährige hielt sich gegen 13.30 Uhr in einem Laden in der Stuttgarter Straße auf. Dort nahm sie verschiedene Lebensmittel an sich und steckte sie in ihren Rucksack. Dann passierte sie die Kasse und bezahlte lediglich ein paar Waren die sie in der Hand hielt. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl und nahm ihr das Diebesgut nach der Kasse wieder ab. Die Polizei Göppingen ermittelt nun wegen des Diebstahls. Im Gespräch räumte die 37-Jährige den Diebstahl ein.

