Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfahrt missachtet

Rund 40.000 Euro Schaden ist das Resultat eines Unfalls am Donnerstag bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Um 13.30 Uhr war ein 77-Jähriger mit seinem Audi auf der L1168 von Dettingen in Richtung Hausen ob Lontal unterwegs. An der Einmündung bog er links auf die L1079 ab. Beim Einbiegen übersah er wohl einen von links kommenden 28-Jährigen. Der wer mit einem Mercedes unterwegs und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Die Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 20.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

