Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag stiegen Unbekannte in zwei Arztpraxen in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 21 Uhr und 8 Uhr brachen Unbekannte in eine Arztpraxis im Rembrandtweg in Schnaitheim ein. Gewaltsam öffneten sie mit einem Werkzeug ein Bürofenster. Dann durchsuchten sie die Räume nach Brauchbarem. Den ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie Bargeld. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht auf Donnerstag in der Schloßstraße. Wie die Täter in das Gebäude gelangten ist noch unklar. Die Einbrecher durchsuchten in der Praxis mehrere Schränke. Auch hier fanden sie etwas Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322432) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

