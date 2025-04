Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Unfall mit zwei Fahrradfahrern/ Am Donnerstag fuhren in Salach zwei entgegenkommende Radler ineinander.

Ulm (ots)

Ein 62-jähriger Pedelecfahrer befuhr den Radweg im Postweg in Richtung Eislingen. In einer Kurve kam ihm ein 49-jähriger Radler entgegen. Die beiden stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den Fahrrädern auf 1000 Euro.

