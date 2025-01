FW-BO: Sturm über Bochum - Feuerwehr Bochum seit 14:00 Uhr im Dauereinsatz - Briefträgerin mit Glück im Unglück

Feuerwehr Bochum

Bochum

Am Montagnachmittag erreichte eine Sturmfront das Bochumer Stadtgebiet und sorgte bis 17:30 Uhr bereits für über 60 Einsätze. In den meisten Fällen stürzten Bäume um oder wurden Äste abgerissen. Ein älterer Herr wurde durch eine Sturmböe umgerissen und dadurch verletzt, eine Fahrrad-Briefträgerin hatte großes Glück, als ein Baum ihr Rad zerstörte, sie aber unverletzt blieb. Sämtliche Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sind derzeit mit über 110 Einsatzkräften im Einsatz.

Um 14.10 Uhr erreicht der erste Notruf die Leitstelle der Feuerwehr, der einen umgestürzten Baum auf der Gartenstraße Ecke In der Mark meldete. In den folgenden Stunden summierten sich die Meldungen bis 17:30 Uhr auf über 60 Einsätze. In den meisten Fällen stürzten Bäume um oder wurden große Äste abgerissen. In Stiepel wurden an der Brockhauser Straße sowie an der Straße Am Hang Freileitungen durch umstürzende Bäume beschädigt und an der Hordeler Straße beschädigte ein umgestürzter Baum drei PKW. Auch die Autobahn A 448 musste in Fahrtrichtung Essen aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt werden.

Durch eine starke Windböe stürzte ein älterer Herr auf der Viktoriastraße und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Großes Glück hatte eine Fahrrad-Briefträgerin gegen 15 Uhr auf der Akademiestraße in der Innenstadt. Ihr Fahrrad wurde durch einen umstürzenden Baum komplett begraben und stark beschädigt. Sie selbst wurde durch Äste nur leicht gestreift und blieb unverletzt.

Aufgrund der Vielzahl der Einsätze wurden diese nach Priorität abgearbeitet. Dadurch kann es in einigen Fällen zu längeren Wartezeiten kommen.

Zur Beseitigung der Sturmschäden sind aktuell alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr mit über 110 Einsatzkräften und rund 30 Fahrzeugen sowie Einheiten aller Wachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Auch das Technische Hilfswerk (THW) unterstütz bei den Einsatzmaßnahmen.

Es wird weiter berichtet.

