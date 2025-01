Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand an Eisdiele am Dr.-Ruer-Platz erfolgreich gelöscht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Bochum, 4. Januar 2025 - Am frühen Morgen kam es zu einem Brand vor einer Eisdiele am Dr.-Ruer-Platz. Das Feuer brach im Mobiliar der Eisdiele aus und griff auf die Gebäudefassade sowie das Vordach über. Es bestand die Gefahr, dass sich die Flammen auf das Gebäude ausbreiten könnten. Durch die starke Wärmestrahlung sprangen teilweise die Scheiben des Gebäudes, blieben jedoch glücklicherweise intakt. Zudem löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Ein Trupp unter Atemschutz bekämpfte den Brand mit einem C-Rohr. Parallel dazu wurde die ausgelöste Brandmeldeanlage kontrolliert, wobei festgestellt wurde, dass der betroffene Bereich die Eisdiele war. Diese war verraucht und musste mittels Überdrucklüfter entraucht werden. Im Einsatz waren die Kräfte der Innenstadtwache, Wattenscheid, die Löscheinheit Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Hauptwache Werne. Durch den schnellen Löschangriff konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Während des laufenden Einsatzes kam es unweit der Einsatzstelle zu einem weiteren Brandereignis in der Große Beckstraße. Hier brannte ein großer Müllbehälter am Gebäude. Auch hier konnte durch einen schnellen Löschangriff der Löscheinheit Bochum-Mitte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Restaurant verhindert werden. Der Brand wurde ebenfalls mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr gelöscht. Beide Einsatzstellen wurden zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr Bochum war insgesamt mit 26 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell