Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in BO-Leithe

Bochum (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum gegen 14:30 Uhr über ein Brandereignis in einer Wohnung auf der Weststr. in Bochum-Leithe informiert. Daraufhin wurden umgehend Kräfte der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid und Innenstadt, sowie der Führungsdienst und ein Rettungswagen zur Einsatzadresse alarmiert. Die Kräfte vor Ort bestätigten die gemeldete Lage. Es brannte eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Glücklicherweise befanden sich weder in der Brandwohnung noch im übrigen Gebäude Personen, so dass es zu keinem Personenschaden gekommen ist. Der Wohnungsbrand konnte schnell mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und zwei Strahlrohren von innen und außen bekämpft werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis 16:15 Uhr hin. Dabei wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Günnigfeld, Wattenscheid Mitte und Heide unterstützt. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an dem Einsatz beteiligt. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell