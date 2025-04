Ulm (ots) - Ein 42-Jähriger fuhr gegen 18 Uhr auf der B28 von Feldstetten in Richtung Suppingen. An einem Parkplatz wollte er ausfahren und verlangsamte seine Fahrt. Ein 44-Jähriger fuhr schon zu dicht auf und konnte nicht mehr bremsen. Er prallte mit seinem Nissan dem Renault in das Heck. Bei dem Unfall entstand ...

mehr