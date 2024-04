POL-NB: Dringende Suche nach vermisstem Jugendlichen

Malchin (ots) - Am 25.04.2024 gegen 18:55 Uhr meldete sich ein Geschädigte über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilt mit, dass unbekannte Täter in seine Garage in der Warener Straße in 17153 Stavenhagen eingebrochen sind. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Malchin bestätigte sich der Sachverhalt. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom ...

mehr