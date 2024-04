Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Weiterer Verkehrsunfall auf Grund von einsetzendem Hagelschauer

Anklam (ots)

Am 25.04.2024 gegen 16:00 Uhr kam es auf der B197 bei Anklam zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 43-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Dacia die B197 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Friedland. Als sie sich kurz hinter dem Abzweig nach Stretense befand setzte plötzlich ein Regen- und Hagelschauer ein. Auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Hierbei zog sich die Fahrzeugführerin so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins AMEOS-Klinikum nach Anklam gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Das PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell