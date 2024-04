Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 23 zwischen Löbnitz und Ravenhorst

Stralsund (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag, dem 25.04.2024 ereignete sich auf der L23 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen zum Teil schwer verletzt wurden und eine Person noch an der Unfallstelle verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 46-jährige Fahrer eines PKW Mazda gegen 14:15 Uhr die L 23 in Richtung Löbnitz. Dort kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug ins Schlingern und geriet in der weiteren Folge auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden PKW Seat kollidierte. In der Folge überschlug sich der PKW Mazda und beide Fahrzeuge kamen im Straßengraben zum Liegen. Der 21-jährige Fahrer und die 75 Jahre alte Beifahrerin wurden im PKW Seat eingeklemmt und mussten durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Die 75-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der junge Seat-Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 46 Jahre alte Mazda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Stralsunder Krankenhaus gefahren. Zur Unfallursachenforschung wurde auf Anordnung der Stralsunder Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Gegenwärtig ist die L23 voll gesperrt. Die Sperrung dauert für den Zeitraum der Bergung und Verkehrsunfallaufnahme auch noch an. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Alle hier in der Pressemitteilung genannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft

Im Auftrag Stefanie Peter Sachbearbeiterin Einsatz Polizeiinspektion Stralsund Frankendamm 21 18439 Stralsund Telefon: (03831) 245-280 E-Mail: stefanie.peter@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell