POL-GI: Beleidigt und Reizgas gesprüht + Zeugensuche nach Kreuzungsunfall + Unfallfluchten

Gießen: Beleidigt und Reizgas gesprüht - Zeugensuche

In der Plockstraße verletzte Frau einen 16-Jährigen mittels Reizgas. Die Unbekannte beleidigte am Mittwoch (10.4.2024) gegen 18.50 Uhr zunächst eine Gruppe Jugendlicher verbal. Sie rief dabei eine fremdenfeindliche Beleidigung in Richtung der Gruppe, die sich zu der Zeit (gegen 18.40 Uhr) in der Neustadt, in Höhe des Einkaufzentrums, befand. Um der Frau aus dem Weg zu gehen, ignorierten die Jugendlichen diese und gingen in Richtung Innenstadt davon. Die Frau folgte der Gruppe jedoch auf einem Fahrrad und sprühte schließlich in der Plockstraße, in Höhe einer Bank, mit Reizgas um sich.

Dadurch erlitt ein 16-Jähriger leichte Verletzungen. Die Frau flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Sie wurde als etwa 40 Jahre alt und mit dunklen Haaren beschrieben. Sie trug eine grüne Lederjacke, eine dunkle Strumpfhose und Stiefel. Sie war auf einem schwarz-weißen Fahrrad unterwegs.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall in der Neustadt und der Plockstraße mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität der Unbekannten machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Daimler kracht in Schildermast - Zeugen gesucht

Am Mittwoch (10.4.2024) fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Daimler, vermutlich aus Klein-Linden kommend, in den Kreuzungsbereich der Frankfurter Straße / Robert-Sommer-Straße. Dabei kam er gegen 18.35 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen Ampelmast. Er setzte etwas zurück, mutmaßlich um vom Unfallort zu fliehen. Da der graue GLA dabei erheblich beschädigt wurde, gelang ihm das jedoch nicht. Der Unbekannte ließ das Fahrzeug zurück und floh zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben dazu machen, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Daimlers saß?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Zeugensuche nach Kreuzungsunfall

In Watzenborg-Steinberg kam es am Dienstag (9.4.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Zudem entstand ein erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen, sowie an einer Hauswand.

Gegen 11.25 Uhr fuhr ein 47-Jähriger aus dem Landkreis Gießen mit seinem VW-Bus die Grüninger Straße aus Richtung Grüningen kommend in Fahrtrichtung der Gießener Straße. Im durch Ampeln geregelten Kreuzungsbereich Wilhelm-/Ludwigstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem aus der Wilhelmstraße kommenden Peugeot 108. Dessen Fahrerin, eine 72-Jährige aus dem Landkreis Gießen, erlitt dabei, ebenso wie ihr Unfallgegner, leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Krankenhäuser. Der VW wurde durch den Aufprall gegen eine Hauswand geschoben, die ebenfalls beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 18.500 Euro geschätzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet?

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: VW angefahren

Eine VW-Fahrerin fuhr am Mittwoch (10.4.2024) die Rudolf-Diesel-Straße stadteinwärts entlang. Als sie gegen 10 Uhr auf dem linken Abbiegestreifen fuhr, um in den Zinzendorfweg einzubiegen, fuhren auf dem rechten Fahrstreifen mehrere Fahrzeuge an ihr vorbei. Ein Fahrzeug touchierte dabei ihren weißen Touran und beschädigte das Auto auf der Beifahrerseite. Anschließend fuhr der unbekannte Verursacher einfach davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Opel beschädigt

Die Fahrerin eines Opels parkte am Dienstag (9.4.2024) gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz des MTV im Heegstrauchweg. Als sie gegen 22 Uhr zum Auto zurückkam, musste sie einen frischen Unfallschaden am rechten Kotflügel des grauen Adam feststellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernet.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

