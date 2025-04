Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Schwelbrand in Firma

Schnell war ein Feuer am Donnerstag in Allmendingen gelöscht.

Ulm (ots)

Kurz nach 19 Uhr kam es auf dem Firmengelände in der Fabrikstraße zu einem kleinen Schwelbrand. An einem Förderband war ein Maschinenteil heiß gelaufen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Ob ein Schaden entstand, kann noch nicht gesagt werden. Die Anlage konnte im Anschluss wieder in Betrieb genommen werden.

+++++++ 0696235(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

