Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) (GP) (HDH) (UL) Region - Bilanz Speedmarathon

1572 Geschwindigkeitsverstöße wurden am Mittwoch im Polizeipräsidium Ulm festgestellt.

Ulm (ots)

Zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle zählt nach wie vor überhöhte Geschwindigkeit. Um dieser Problematik entgegenzuwirken und ein Umdenken zu fördern, setzen Polizei, Kommunen und Landratsämter auf Verkehrssicherheitsaktionen wie den Speedmarathon, der am 09.04.2025 stattgefunden hat.

Am Mittwoch gab es insgesamt 90 Kontrollstellen an verschiedenen Standorten. Von 122.315 kontrollierten Fahrzeugen konnten insgesamt 982 mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. 595 Fahrer erhielten lediglich eine Verwarnung - das heißt sie überschritten die zulässige Geschwindigkeit um nicht mehr als 20 km/h. 155 Fahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen. Neun von diesen sind zusätzlich mit einem Fahrverbot konfrontiert.

Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen stellte die Polizei auch zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss fest. 13 Fahrer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon, 14 waren ohne Sicherheitsgurt unterwegs. Dass keiner der Fahrenden unter Betäubungsmitteleinfluss stand, sieht die Polizei als erfreulich an. Das Polizeipräsidium Ulm plant Geschwindigkeitskontrollen auch in der Zukunfts schwerpunktmäßig und flächendeckend durchzuführen.

Zu ausgewählten Kontrollmaßnahmen wurde bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6010296 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6009592

Unfälle, die durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht werden, haben häufig schwerwiegende Folgen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr durch. Um sicher ans Ziel zu kommen, empfiehlt die Polizei: Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit! Überschätzen Sie nicht Ihre eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer! Ein schwerer Unfall kann sowohl die Opfer als auch die Täter ein Leben lang belasten.

Detaillierte Informationen zu den Gefahren des schnellen Fahrens sind in einer Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg erhältlich, die unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Weitere Tipps bietet die Polizei in Broschüren, die in jeder Polizeidienststelle oder online unter www.gib-acht-im-verkehr.de verfügbar sind.

++++

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell