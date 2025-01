Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Sturmfolgen auch in Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Ein ereignisreicher Start in die Woche für die Feuerwehr Gevelsberg. 4 Ölspuren im Stadtgebiet beschäftigten die Kräfte der hauptamtlichen Wache bevor es windig wurde. Zwischen 14 und 17 Uhr rückten dann vornehmlich die Kräfte der Löschzüge 1,2 und 3 der Freiwilligen Feuerwehr zu insgesamt 12 sturmbedingten Einsätzen aus. Mehrere Bäume und herabgefallene Äste mussten in der Stadt beseitigt werden. Der Grundschutz wurde weiter durch die Kräfte der hauptamtlichen Wache sichergestellt. Nachdem der Wind nach ließ hieß es dann am Abend für die hauptamtliche Wache, den Löschzug 1 und 2 der Freiwilligen Feuerwehr, Kellerbrand in der Straße Zum Berger See. Ausgelöst wurde der Einsatz durch eine defekte Ölheizung, bei der es zu einem Kleinbrand kam. Durch das besonnene Verhalten des Mieters konnte weiteres verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

